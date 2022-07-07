الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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على غرار بريطانيا.. مطالبات باستقالة زعيم دولة أوروبية أخرى

على غرار بريطانيا.. مطالبات باستقالة زعيم دولة أوروبية أخرى
٠٢:٥٦:٣٥ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

على غرار ما حدث في بريطانيا من مطالبات واسعة بضرورة تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون، دعا الألمان اليوم المستشار الألماني أولاف شولتز، لتقديم استقالته.

وبسبب مزاعمه أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، بالإضافة لقراراته الازدواجية من خلال فرض عقوبات على موسكو، وجّه قراء صحيفة “دي فيلت” الألمانية انتقادات لشولتز مطالبينه بالتنحي.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الألمانية من أنها قد تواجه نقصًا في الغاز إذا ما انخفضت الإمدادات أو الحظر الكامل على الواردات من روسيا ، حسب “سبوتنيك”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وافق على التنحي، وأنه طالب بتعيين زعيم جديد لحزب المحافظين خلال مؤتمر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن جونسون أبلغ رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين موافقته على التنحي من منصبه، لافتة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيلقي بيانًا في غضون ساعات، يقدم فيه استقالته من منصبه.

ويترقب الشعب البريطاني خطاب استقالة جونسون خلال ساعات قليلة، مع استقالته من زعامة حزب المحافظين.

وخلال الساعة الماضية، قدم 6 في فريق رئيس الوزراء البريطاني استقالتهم، لريتفع عدد المستقيلين من المسؤولين البريطانيين إلى52 استقالة ، إلى جانب ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 43 عضوًا، احتجاجًا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه جونسون.

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ألمانيا أولاف شولتز استقالة جونسون بريطانيا بوريس جونسون حزب المحافظين

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