الشروط والرابط.. “تحلية المياه” تُعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء التقديم على “برنامج تمكين” والذي يهدف إلى يهدف سنويًا إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:* التخصصات المطلوبة:-

1 – الهندسية.

2 – الإدارية.

3 – التقنية.

4 – علاقات عامة.

5 – تصميم الجرافيك.

* الشروط:-

1- التفرغ التام.

2- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

3- أن لا يقل المعدل التراكمي عن (4 من 5) أو (3 من 4).

4- اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية.

5- لم يمض على التخرج أكثر من سنتين.

* المزايا:-

1- مكافأة شهرية.

2- تأمين طبي.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- برامج تطويرية معتمدة.

* مدة البرنامج:-

– مدة البرنامج 9 أشهر بدوام كامل من أغسطس 2022 إلى أبريل 2023.

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق بالميلادي 2022/07/07م.

* طريقة التقديم:-

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