مدينة الملك عبدالله الطبية للحجاج: ابتعدوا عن حلاقي الطرقات والأرصفة 

تواصل- فريق التحرير

شددت مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة على ضرورة اتباع الحجاج لعدد من الإرشادات العامة للحلق والتقصير خلال أداء المناسك؛ مشددة على ضرورة الابتعاد عن حلاقي الطرقات والأرصفة.

وقالت المدينة، في إنفوجراف عبر صفحتها على تويتر: “أخي الحاج.. عند الحلق أو التقصير، استخدم فقط الأمواس (ذات المقبض) التي تستعمل لمرة واحدة وتجنب المشاركة في استخدام أي نوع آخر من الأمواس بما في ذلك مقابض الأمواس التي يتم تغيير شفرة الحلاقة بها بعد كل زبون، وأن يتجنب نهائيًا مشاركة الآخرين في الأدوات الأخرى كفرش إزالة بقايا الشعر أو قطع الإسفنج أو استخدام ما يسمى بـ”الشبة”.

وأكدت أن ذلك هدفه الحد من انتقال بعض الأمراض المعدية – بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي “ب”، و”ج” وربما الإيدز”، مشددة على ضرورة اختيار الحلاق المناسب، والابتعاد عن حلاقي الطرقات والأرصفة.