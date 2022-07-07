لأداء المناسك.. “الأرصاد” يوجه نصائح وإرشادات مهمة لحجاج بيت الله

تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني للأرصاد، لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، عددًا من النصائح والإرشادات المهمة والخاصة بحالة الطقس في المشاعر المقدسة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، انه من أجل سلامة الحجيج، فلابد من إتباع هذه الإرشادات:

1 – تجنب أشعة الشمس المباشرة.

2 – الحرص على معرفة معلومات الطقس أثناء التنقل لأداء مناسك الحج.

3 – البقاء في مكان الإقامة في حال هبوب رياح قوية أو أمطار أو أي ظواهر حادة.

4 – الحرص على إتباع إرشادات الجهات المختصة، في حال الظواهر الجوية، والتواصل المستمر معها عبر هذا الرقم ” 911 “.

وفي وقت سابق توقع المركز بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كيلو متر في الساعة، مبينًا أن اتجاه الرياح “شمالية شرقية.

وأشار متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إلى أن درجات الحرارة في يوم التروية متوقع أن تصل إلى نحو 43 درجة خلال فترة الظهيرة، مع نشاط نسبي للرياح، لافتًا إلى أن أجواء المشاعر المقدسة تميل إلى الاستقرار بشكل عام، وأن السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهير ما بين الساعة الثانية عشر إلى الثالثة عشر، والتي من المتوقع أن تكون أعلى درجة مسجلة اليوم هي 43 درجة مئوية.

وأضاف أنه وبشكل عام، لا توجد أي ظواهر جوية حاجة تستدعي الإعلان عنها عن المشاعر المقدسة، وأن الرياح تكون نشطة نسبيًا في فترة الظهيرة، وقد تسجل ما بين 15 إلى 35 كيلو متر في الساعة، وأن درجات الحرارة تبدأ في التدني من بعد الساعة الثالثة عصرًا.