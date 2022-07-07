الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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منوعات

ظاهرة فلكية في سماء نيوزيلندا تثير فضول المواطنين

ظاهرة فلكية في سماء نيوزيلندا تثير فضول المواطنين
٠٢:٣٨:٥٣ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر نيزك في سماء ولنجتون عاصمة نيوزيلندا يوم الخميس، وقال عشرات من الشهود إنهم رأوا شعاعًا من الضوء الساطع وسمعوا دوي انفجار مع مرور كرة من النار فوق المدينة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا على موقع تويتر إن أجهزة الرادار الخاصة بها رصدت ما يحتمل أن يكون ذيلاً دخانيًا للنيزك.

في حين قالت الهيئة الجيولوجية (جيونت) إنها تعتقد أن مقياس الزلازل الخاص بها التقط موجاته الصوتية في حوالي الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

من جانبه، قال آلان جيلمور، عالم الفلك في مرصد ماونت جون بجامعة كانتربري، لـ”رويترز” إن مرور نيزك ساطع عبر الغلاف الجوي بسرعة كبيرة أمر نادر الحدوث فوق منطقة حضرية.

وأضاف: “كان وهاجًا للغاية، لذا لا بد أنه كان جسمًا كبيرًا إلى حد ما”. وأشار إلى أن الدوي الذي سمعه الناس يشير إلى أن الجسم مر في نطاق 60 كيلومترًا من الأرض.

الكلمات الدلالية:
ظهور نيزك نيزك نيوزيلندا

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