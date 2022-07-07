1760 فردًا ينفذون 30 ألف ساعة تطوعية في المسجد الحرام

تواصل – واس:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أن ما لا يقل عن 1760 متطوعًا يواصلون تقديم خدماتهم التطوعية والإنسانية والاجتماعية لتنفيذ 30 ألف ساعة تطوعية لضيوف الرحمن، موزعين على عدد من المجالات والمبادرات التخصصية التي أطلقتها لاستقبال الحجاج هذا العام.

وأوضحت أنها مكنت المتطوعين من العمل في البيت العتيق، لخدمة الحجاج، وفق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون، لافتة إلى أن المهام التطوعية تقدم في إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل، يُحقق من خلاله أعلى معايير الجودة وأهداف البرامج التطوعية الإنسانية والتخصصية، من خلال إتاحة الفرصة لعمل أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة في مجالات:

1 – تحفيظ القرآن الكريم.

2- الخدمات الهندسية.

3 – تنظيم الحشود.

4 – تنظيم الممرات.

5 – الإرشاد المكاني.

6 – مرافقة التائهين.

7 – دفع عربات كبار السن.

8 – الترجمة واللغات والإحصاء.

9 – الإنسانية التي تقدم لذوي الإعاقة.

مشيرًا إلى أن المتطوعين في المسجد الحرام يندرجون في إطار 17 جهة حكومية، وجهات خيرية، شملت:

1 – جامعة جدة.

2 – جامعة الملك عبد العزيز .

3 – وزارة التربية والتعليم.

4 – سواعد الصحة بوزارة الصحة.

5 – عدد من الجمعيات.

6 – التعاون والتنسيق الرقمي والإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة العمل التطوعي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه قائد مجموعة الصحة القائد الكشفي، أن أفراد الفرق الكشفية من الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين وفتيات الكشافة تم توزيعهم وفق خطة زمنية حتى اليوم الـ 14 من ذي الحجة على 9 مستشفيات و11 مركزًا صحيًا وتم تدريب الجميع للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.