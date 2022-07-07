الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لأول مرة.. روبوت لتوزيع المصاحف والإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام
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لأول مرة.. روبوت لتوزيع المصاحف والإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام

لأول مرة.. روبوت لتوزيع المصاحف والإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام
٠١:٥٢:٢٧ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، روبوتات جديدة لتوزيع المصاحف وتقديم خدمة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام لأول مرة.

وأكد السديس أن هذه الروبوتات تسهم وبشكل كبير في سرعة وصول ضيوف الرحمن للخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام، كما تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات وآليات الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين، خدمة لضيوف الرحمن، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ووجه السديس الشكر لقيادة المملكة – حفظهم الله – على دعمهم المستمر لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلا الله – عز وجل – أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين، إنه قريب مجيب الدعوات.

الكلمات الدلالية:
الحج السديس المسجد الحرام روبوتات

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