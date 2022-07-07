الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأمن العام” يكشف: هؤلاء يديرون معظم عمليات التسول
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“الأمن العام” يكشف: هؤلاء يديرون معظم عمليات التسول

“الأمن العام” يكشف: هؤلاء يديرون معظم عمليات التسول
٠١:٣٨:٢١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام، أن معظم عمليات التسول تديرها عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

فيما تواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.

وأكد الشويرخ أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا، إضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير المواطنين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة.

وطالب الأمن العام الجميع بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ في جميع مناطق المملكة، مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام التسول الحج سامي الشويرخ عصابات منظمة

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