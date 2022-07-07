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المملكة ترحب باتفاق تثبيت الهدنة باليمن وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في “تعز”
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المملكة ترحب باتفاق تثبيت الهدنة باليمن وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في “تعز”

المملكة ترحب باتفاق تثبيت الهدنة باليمن وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في “تعز”
٠١:٠٥:٣٢ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

رحبت المملكة باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن وأكدت أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز، وفقًا لخبر عاجل لقناة الإخبارية.

كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، قد أعلن أمس الأربعاء، عن توافق ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين على تثبيت الهدنة وتجميد الأنشطة العسكرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان لمكتب المبعوث، أكد أنه في إطار الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، يوافق ضباط الارتباط الممثلون للأطراف في لجنة التنسيق العسكري على تثبيت الهدنة الحالية؛ من خلال تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه.

وأشار البيان إلى أن الأطراف اتفقت على العمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة من أجل تعزيز جهودهم الرامية إلى بناء الثقة، والمساعدة في إيجاد بيئة مواتية للحوار وتحسين الوضع للمدنيين اليمنيين.

الكلمات الدلالية:
الامم المتحدة المملكة اليمن تعز

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