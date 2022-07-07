الهند تُطبق حظرًا على تصدير الحبوب بدءً من هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت حكومة الهند ، اليوم، تعديل سياستها بشأن تصدير طحين (دقيق) القمح، وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير.

وبُعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين، وأوضحت نيودلهي إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو.

وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو الماضي، بعدما تسببت موجة حرّ حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وعوّل كثير من المشترين للقمح على مستوى العالم في الاعتماد على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستهدفت الهند، قبل الحظر، شحن 10 ملايين طن خلال العام الجاري، وقد دفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.