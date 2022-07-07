الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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الإطاحة بـ 3 مقيمين نفذوا حوادث نصب واحتيال في مكة

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الإطاحة بـ 3 مقيمين نفذوا حوادث نصب واحتيال في مكة

الإطاحة بـ 3 مقيمين نفذوا حوادث نصب واحتيال في مكة
١٢:٤٣:٤٠ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية نفذوا حوادث جنائية.

وأوضحت أن المتهمين نفذوا حوادث جنائية، تمثلت في عرض ذهب خالص بأقل من قيمته السوقية للبيع بغرض النصب والاحتيال.

وأكدت أن المقبوض عليهم شرعوا في تسليم ضحاياهم عند البيع مصوغات معدنية شبيهة به والتواري عن الأنظار، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان الأمن العام أكد أن الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصًا، منهم 6 مقيمين و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، و 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن.

وأوضح أن القبض جاء لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها ،كما قاموا بتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
النيابة العامة حوادث جنائية شرطة مكة نصب واحتيال

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