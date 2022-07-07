«سامسونج» تُحقق أعلى أرباح منذ 2018.. والرقائق الإلكترونية كلمة السر

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كشفت شركة “Samsung” عملاق الصناعة الكورية الجنوبية، أنها حققت أرباحًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، تعتبر هي الأفضل منذ عام 2018.

وأسهمت مبيعات الرقائق الإلكترونية في دعم مبيعات الشركة، رغم تراجع طلب مصنعي الهواتف الذكية المتضررين جراء التضخم.

وقالت “سامسونج” إنها سجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 14 تريليون وون (10.7 مليار دولار)، بزيادة 11% عن 12.57 تريليون وون قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن تقدير “سمارت إستيميت من رفينيتيف” لربح تشغيلي 14.45 تريليون وون، فيما ارتفعت الإيرادات 21% لتصل إلى 77 تريليون وون، بما يتماشى مع التقديرات.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم “سامسونج” التي تعد أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم 2.5% بعد الإعلان عن النتائج الأولية للربع الثاني، مقابل زيادة 1.5% في السوق الأوسع.

ورغم تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية، بفعل ارتفاع التضخم، والحرب في أوكرانيا، والإغلاق في الصين لمكافحة كوفيد-19، إلا أن أرباح سامسون حظيت بحماية، بسبب استمرار شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة مثل Amazon وMicrosoft وGoogle، التابعة لـ Alphabet، وMeta في شراء الرقائق لتلبية الطلب السحابي.