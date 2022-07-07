“الصحة العالمية”: وفاتان جديدتان بـ”جدري القرود” منذ 27 يونيو

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، عن رصدها حالتي وفاة جديدتين بالفيروس المسبب لـ “جدري القرود”، وذلك في الفترة من 27 يونيو وحتى الآن.

وأوضحت أنه تم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود في 6 دول ومناطق، موجهة الدعوة لدول الاتحاد الأوروبي، من أجل تحرك عاجل للحد من تزايد الإصابات بالمرض.

وأكدت وفق آخر إحصائياتها، أن 90% من الإصابات المؤكدة بجدري القرود تم تسجيلها في أوروبا، داعية جميع الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.

وأوضحت أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، وأنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتوائه تكون بتتبع الحالات وعزلها، مع أنها في الوقت نفسه، غير واثقة في هذه المرحلة من وقف انتشار المرض.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأوبئة الأمريكي، أن عدد إصابات جدري القرود ارتفع إلى 306 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القرود بتلقي اللقاح.

وخلال الأيام الأخيرة سجلت الإصابات بجدري القرود ارتفاعا بشكل حاد، ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 55.9% مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام، مع 3413 إصابة، حيث تعد أوروبا بشكل كبير هي القارة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85% من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.