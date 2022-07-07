جئناك تائبين فلا تردنا خائبين.. دعاء الحجاج في مشعر منى خلال يوم التروية (صور)

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بقلوب خاشعة، وأعين دامعة، وألسنة بالذكر دائمة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443هـ، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم)، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية بديعة، ولسان حالهم يقول: “ربنا جئناك تائبين فلا تردنا خائبين”.

سبب تسميته بـ”التروية”

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة، ويخرجون به إلى منى حيث كان معدومًا في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

وقيل سُمِّي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل (عليهما السلام)؛ قال العلامة العيني في «البناية شرح الهداية» (4/ 211): “وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ) رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية.

أعمال يوم التروية

بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات، أما الحاج المتمتع فيحرم بالحج، والمستحب أن يحرم به صباحًا قبل الزوال، يتوجه الحاج بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء هذا اليوم والمبيت بها بعد التنسيق مع مطوفي الحجاج، والمبيت في منى سُنَّة وليس واجبًا؛ بمعنى أن الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه.

كما يقوم الحاج بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرًا دون جمع؛ بمعنى أن كل صلاة تُصلى منفردة، ثم يقضي ليلته هناك، ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر ويخرج من منى متجهًا إلى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر.

دعاء يوم التروية

وهناك من الأدعية في يوم التروية ما يدعو بها حجاج بيت الله الحرام ومنها، “ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا”.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.