الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الجمارك”: لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم
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“الجمارك”: لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم

“الجمارك”: لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم
١١:٢٧:٤٠ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي وفقًا لشروط المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد بصفحة الهيئة على “تويتر” نصه: “السلام عليكم.. أنا شريت من الشرقية سلعة وضريبتها 6 آلاف ريال تقريبًا هل يحق لي استردادها وقت المغادرة؟”.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تدعو مكلفيها إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أنها تدعو المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال ” 19993 “، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ووفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل، فإن ضريبة الاستقطاع، هي واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة.

الكلمات الدلالية:
الجمارك الزكاة القيمة المضافة المسافرين

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