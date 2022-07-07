الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. صور نادرة ليوم التروية في مواسم حج مختلفة
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شاهد.. صور نادرة ليوم التروية في مواسم حج مختلفة

شاهد.. صور نادرة ليوم التروية في مواسم حج مختلفة
١١:٤٩:٣٢ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب مهتم بالتاريخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا نادرة، توثق توافد الحجيج في يوم التروية إلى مشعر منى.

والتقطت الصور في مواسم حج مختلفة، ومنها صور غير ملونة، وتظهر خيام الحجيج في مشعر منى، وتجمع ضيوف الرحمن في يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام.

واكتمل، اليوم، تفويج الحجاج لقضاء يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، خلال موسم الحج لعام 1443هجرية، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام مُحرِمين على اختلاف نُسكهم، إلى صعيد منى، اقتداءً بسنة المصطفى ﷺ.

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الكلمات الدلالية:
صور نادرة مشعر منى موسم الحج وقفة عرفة يوم التروية

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