الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١١:١٥:٤٦ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، الموافق 7 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8229

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2011

ريال عماني 9.7441

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.4663

فرنك سويسري 3.8650

وبنهاية تداولات أمس، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة، بنسبة 0.44% ليسجل 106.970 نقطة، فوق أعلى مستوياته منذ 20 عامًا.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.73% ليصل إلى 1.0191 دولار، في حين تراجع الدولار أمام الين الياباني بواقع 0.59% مسجلا 135.05 ين ياباني.

ومن ناحية أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.29% إلى 1.1912 دولار، في حين ارتفع الدولار الإسترالي أمام الدولار بنسبة 0.19% إلى 0.6815 دولار.

وفي الوقت نفسه، استقر الدولار أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3029 دولار كندي، وصعد الدولار أمام الفرنك السويسري بواقع 0.27% ليصل إلى 0.9711 فرانك.

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