يوم التروية.. كيف سخّرت المملكة جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن؟

تواصل – فريق التحرير:

بأرقى الخدمات وأفضل التجهيزات، استعدت المملكة بتجهيزات غير مسبوقة لموسم الحج، وتأكيد القيادة الرشيدة والحكومة بعظيم تشريف الله لها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدة أنها وفرت كل طاقاتها وإمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن.

13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة لتسهيل رحلة الحجاج

أطلقت وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها الاتصاليّة والتوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1443هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف مبادرة توعويّة نوعيّة تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوي على 13 دليلاً تفصيليًا يتناول الموضوعات التي تهمّ الحجّاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلًا على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعيّة والصحيّة والإجرائيّة والتنظيميّة.

بتكلفة 880 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تستعد ليوم التروية بـ 26 مشروعًا

وأعلنت شركة المياه الوطنية، أنها جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لموسم الحج هذا العام، بـ 26 مشروعًا، بتكلفتة 880 مليون ريال، مؤكدة أنها سخّرت وحشدت كافة الإمكانات الفنية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث استعدت لموسم الحج ويوم التروية منذ وقت مبكر، حيث جرى وضع خطة تشغيلية بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وبشكل استباقي.

بـ 10 لغات.. تفعيل خدمة الرد الآلي على استفسارات الحجاج

كما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، أنها قررت تفعيل خدمة الرد الآلي للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وذلك بـ 10 لغات عالمية.

وأوضحت أن خدمة الرد على الاستفسار على أسئلة ضيوف الرحمن، من المقرر أن تتم بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

كما وفرت الوزارة عددًا من شاشات المكتبة الإلكترونية، والمتوزعة في المطارات والمنافذ ومساجد المشاعر المقدسة، تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم؛ لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك، في إطار الجهود التوعوية والعلمية، مؤكدة أن شاشات المكتبة الالكترونية الإسلامية تحتوي على أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، و99 كتابًا رقميًا بما يقارب 30 لغة.

40 مطوفًا مؤصّلًا شرعيًا في المسجد الحرام

من ناحيتها أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنها خصصت ما لا يقل عن 40 مطوفًا مؤصّلًا شرعيًا في المسجد الحرام، وذلك لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين وإرشادهم إلى أداء نسكهم وفق الهدي النبوي.

لجان الهيئة تشرف على 12 برنامجًا تطويريًا لخدمة الحجيج

وأكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تفعيل الرؤية التطويرية للمراكز الميدانية التوعوية بمنطقة مكة المكرمة ،التي ارتكزت على أربعة مسارات إستراتيجية و12 برنامجًا تطويريًا يشرفُ على تنفيذ أهدافها فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الذي شكَل اللجانَ وفرق العمل لتفعيل هذه الرؤية التطويرية المباركة.

4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن

كما استعدت وزارة الصحة بـتحهيز 4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام ، حيث بدأت في فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، مؤكدة أن المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، عبر تقنيات حديثة وتجهيزات طبية متقدمة.

وأشارت إلى أنها رفعت جاهزية 26 مركزًا صحيًا داخل مشعر منى، مؤكدة أن المراكز الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها، يساند هذه المنشآت الصحية أسطول من النقل الإسعافي، مكون من 100 سيارة إسعاف صغيرة، و75 سيارة إسعاف كبيرة، لمباشرة أي حالات طارئة.

49 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية في المشاعر وجدة والطائف

وأكدت الوزارة أنها قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 49.439 حاجًا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات و منى ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، و حالة للرعاية الحرجة عن بعد، و حالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية، “تطبيق صحتي” 1533 حاجًا وحاجة.

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.. حلول ذكية وخدمات رقمية لخدمة الحجاج

فيما واكبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، “سدايا”، بكوادرها وإمكاناتها جهود المملكة لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، عبر تقديم حلول ذكية وخدمات رقمية، تُسهل على الحجاج أداء نُسكهم، وتُمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يُسر وسهولة، حيث عملت على دعم مبادرة طريق مكة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها وزارة الداخلية والمطبقة في، “ماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب”؛ الهادفة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.