المسالخ جاهزة في مكة و2146 عامل نظافة بحائل.. الأمانات تستعد لعيد الأضحى

تواصل- فريق التحرير

تسابق الأمانات في المملكة الزمن لانهاء استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بهدف تحقيق رضا سكان وزوار المناطق خلال مدة الإجازة.

المسالخ في مكة جاهزة

أمانة العاصمة المقدسة استعدت لعيد الأضحى باجتماع مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم التأكيد على أن كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ اكتملت من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم، كما أن خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته.

وأنهت أمانة منطقة حائل استعداداتِها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ؛ لتيسير شؤون المواطنين، وتقديم الخدمات البلدية، وتكثيف الجهات الرقابية الصحية بالمنطقة لجهودها خلال الإجازة بما يخدمُ مصلحةَ المواطن والمقيم.

2146 عامل نظافة بحائل

ووضعت خططَ عمل للنظافة خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ،وآلية تشغيلية لتنفيذ هذه الخطط المكثفة من خلال توزيع 2146 عامل وآليات ومعدات للنظافة مخصصة لأعمال الكنس والالتقاط وتفريغ الحاويات، وكذلك تكثيف الأعمال على محيط المساجد وأماكن الذبح وتجميع الجلود والأسواق العامة والحدائق والمنتزهات والميادين العامة على مدار 24 ساعةً.

وبدأت الأمانة تهذيب الأشجار وأعمال القص والنظافة وزراعة 185.000 من الزهور الموسمية الصيفية بالميادين والطرق العامة والجزر الوسطية، وتأهيل شبكات الري، وصيانة ألعاب الأطفال؛ استعدادًا لاستقبال الزوار،كما زُيّنت الشوارع بـ 200 مجسم خاص للاحتفاء بالعيد،بالإضافة لتركيب 12 سماعةً موزعةً في الميادين العامة لترديد تكبيرات العيد، وتركيب 175 كشافًا تجميليًّا ،وتركيب كشافات أسفل الكباري مع تركيب روب لايت على الجسور باللون الأصفر وكشافات ملونة، بالإضافة لتركيب إضاءة خارجية لمبنى الأمانة.

الرقابة الصحية للعمل على ثلاث فترات

وكثفتْ أعمال الرقابة الصحية للعمل على ثلاث فترات؛ بهدف مراقبة الأسواق التجارية المتضمنة محال الخضار والفواكه واللحوم، ومراكز التوزيع الغذائية، وتكثيف الرقابة ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد مثل الصوالين الرجالية والمشاغل النسائية وأماكن بيع الحلويات ومغاسل الملابس، مشيرًا إلى أنَّ تفعيلَ الخدمات الرقمية التي ستتيح وتسهل إصدار تراخيص الذبح من خلال خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي، داعيًا المواطنين والمقيمين كافةً إلى التعاون مع الأمانة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية تضرُّ بالمصلحة العامة عبر رقم الطوارئ “940”.

أما أمانة المنطقة الشرقية فاستعدت بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال النظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة لعمل المسالخ وأسواق الأنعام وأسوق النفع العام، وكثّفت الجولات الرقابية على أنشطة صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس ومتاجر الحلويات والمحامص ومطابخ إعداد الولائم والمطاعم وعدد من الأنشطة الأخرى.

ونفذت الأمانة جولات ميدانية لمتابعة جاهزية واستعداد المسالخ، وجولات رقابية تفتيشية على أسواق الأنعام والنفع العام، وكثّفت أعمال النظافة، وأعمال الصيانة للمرافق العامة والطرق والشوارع، وزينت الطرق الرئيسة والفرعية بتركيب الإضاءات التجميلية، وزراعة شتلات الورود والزهور، بالإضافة إلى أعمال تجهيز المصليات والساحات العامة.