القصة الكاملة.. لهذه الأسباب تم إعفاء مُقصِّريْن في خدمة الحجيج

تواصل- فريق التحرير

في إطار حرصها على خدمة وسلامة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الحج والعمرة، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، وذلك بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة.

التعامل مع المشكلات بشكل فوري ولحظي

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تيسيـر تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.

وشددت الوزارة على أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.

القياديين الاثنين المعفيين هما شقيقان

مصادر كشفت أن القياديين الاثنين المعفيين هما شقيقان يعملان في إحدى شركات حجاج الخارج، أحدهما رئيس تنفيذي، والآخر عضو اللجنة التنفيذية ورئيس المشاعر المقدسة، وأن تقصيرهما في خدمة الحجيج نتج عنه التأخر في تجهيز مخيمات الحجاج في مشعر منى حتى وقت متأخر، وهو الأمر الذي دعا الوزارة وعددًا من الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل فورًا وإقالتهما وإحالتهما للتحقيق، وفق “عكاط”.

وقالت المصادر إن وزارة الحج والعمرة تدخلت من أجل معالجة التقصير الذي حدث في سكن إحدى شركات حجاج الخارج ونجم عنه إعفاء أحد الرؤساء التنفيذيين وقيادي آخر وإحالتهما للتحقيق، وذلك بعد ثبوت تقصيرهما في خدمة الحجيج.

وأوضحت أن الوزارة سارعت بتأمين فرش ومستلزمات المخيمات التي سيقطنها الحجيج في مشعر منى بالاستعانة بقطاعات حكومية أخرى، وشركات أخرى، إذ تم تأمين كافة المستلزمات والاحتياجات في وقت قياسي، بحيث يتم ضمان تجهيزها قبل وصول الحجاج ونزولهم في مقراتهم، وهو الأمر الذي أسهم في حل المعضلة وتلافي وقوع أي إشكالات قد تنجم عن ما حدث.