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شاهد.. السيول تتدفق من الجبال وتحاصر المنازل شرق عُمان
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شاهد.. السيول تتدفق من الجبال وتحاصر المنازل شرق عُمان

شاهد.. السيول تتدفق من الجبال وتحاصر المنازل شرق عُمان
٠٩:٣٧:٢٥ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اجتاحت السيول الجارفة عدة مناطق في سلطنة عمان، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة على أنحاء من السلطنة، والتي بدأت منذ الأحد في أعقاب عاصفة مطرية غزيرة ضربت المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول الجارفة والتي تدفقت من المرتفعات والجبال لتحاصر المنازل شرق عبري العمانية.

وأوضحت الفيديوهات قوة تدفق السيول الجارية على وادي السحتن، ووادي سنت بهلاء، و بني هني الرستاق وعلى ولاية ضنك، وفي مرتفعات الحمراء، ووادي الصرمي بالخابورة ورأس الحد، إضافة إلى سيول وادي الرحبة في ولاية نزوى بسلطنة عمان، حيث دخلت المنازل والمحال التجارية وحاصرت المركبات.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق عمانية سيولاً جارفة، وأمطارًا غزيرة، وبرديات عقب العواصف المطرية، ومنها في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.

من جانبها توقعت هيئة الأرصاد العُمانية، استمرار فرص تكون السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وتتعرض معظم مناطق سلطنة عمان لعاصمة مطرية شديدة بدأت منذ الأحد الماضي، مع تساقط الأمطار نتيجة تكون السحب الممطرة التي تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، وتدفق الشلالات خاصة على المرتفعات.

 

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة جريان السيول حالة الطقس سلطنة عمان

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