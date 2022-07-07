فيديو مؤثر.. جمل يضع رأسه بين يدي صاحبه

تواصل – فريق التحرير:

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصة التغريدات “تويتر” مقطعا مصورا ، يظهر حالة من المحبة والانسجام بين جمل وصاحبه.

وتفاعل رواد “تويتر” مع المقطع، الذي تجاوزت مشاهداته 120 ألف مشاهدة، ويظهر خلاله رجل قعيد على كرسي متحرك، وينزل الجمل برأسه حتى يضعها بين يدي الرجل، وكأنه يرحب به ويعبر عن سعادته بوجود صاحبه.

وعلّق متابعون على الفيديو، ولفت عدد من التعليقات إلى وفاء الحيوانات لأصحابها وتعلقها بهم، وكذلك ردود أفعال الحيوانات، ولا سيما الإبل، مع أصحابها وتمييزها لهم.

وشارك عدد من المتابعين مقاطع فيديو مشابهة لتعامل الحيوانات مع البشر، وحالة المحبة والتأثر التي تظهر على بعض الحيوانات عند رؤية أصحابهم بعد غياب أو في موقف خطير.