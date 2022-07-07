في يوم التروية.. “الأرصاد” يتوقع ارتفاع الحرارة لـ 43 درجة بالظهيرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن ترتفع درجات الحرارة في يوم التروية إلى نحو 43 درجة خلال فترة الظهيرة، مع نشاط نسبي للرياح.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن أجواء المشاعر المقدسة تميل إلى الاستقرار بشكل عام، وأن السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهير ما بين الساعة الثانية عشرة إلى الثالثة عشر، والتي من المتوقع أن تكون أعلى درجة مسجلة اليوم هي 43 درجة مئوية.

وأضاف أنه وبشكل عام، لا توجد أي ظواهر جوية تستدعي الإعلان عنها عن المشاعر المقدسة، وأن الرياح تكون نشطة نسبيًا في فترة الظهيرة، وقد تسجل ما بين 15 إلى 35 كيلو متر في الساعة، وأن درجات الحرارة تبدأ في التدني من بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، يقوم بدوره على مدار الساعة، لتمرير معلومات حالة الطقس أولًا بأول، لجميع الجهات المستفيدة سواء كانت الأمنية أو المدنية التي تعمل ميدانيًا في تسهيل حركة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.