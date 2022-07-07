“الأمم المتحدة”: أزمة الغلاء تدفع 71 مليون شخص إلى الفقر والجوع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أزمة الغلاء تدفع 71 مليون شخص إضافي إلى فقر مدقع.

وأوضحت أن العالم مهدد بموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، محذرة من أن التأثير السلبي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل سيكون خطيرًا ومتسارعًا.

وأكدت أن الحرب في أوكرانيا تخلف آثارًا خطيرة على قدرتها على توصيل المساعدات والأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث إن معظمها محتجز في موانئ أوكرانيا.

فيما أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الدول النامية ستعاني من الجوع بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية دمرت ثاني أكبر محطة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف ما سيعمق أزمة الغذاء العالمية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن ما لا يقل عن 275 مليون شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي حول العالم هذا العام، مؤكدة أن هناك ما لا يقل عن 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا المحاصرة.

وحسب دراسة لوكالة معايير الغذاء البريطانية، فإن ربع البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لأسباب مالية، كما أن أسعار المواد الغذائية ستكون مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي، أن التوقعات للاقتصاد العالمي أصبحت مظلمة بشكل كبير، وأنه لا يستبعد ركود عالمي محتمل العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.