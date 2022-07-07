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في يوم التروية.. 5 نصائح مهمة للحجاج لتفادي الإجهاد والتعب (إنفوجراف)

في يوم التروية.. 5 نصائح مهمة للحجاج لتفادي الإجهاد والتعب (إنفوجراف)
٠٨:٣٨:٥٨ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

يتوجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، محرمين على اختلاف نسكهم؛ متمتعين وقارنين ومفردين.

ومن أجل حج صحي وآمن، تناول إنفوجراف لصحيفة تواصل الإلكترونية، 5 نصائح مهمة للحجاج لتفادي الإجهاد والتعب.

1 – تناول 3 لترات يوميًا من السوائل.

2 – تناول الفواكه الغنية بالمياه والسلطة والخضار.

3 – تجنب أشعة الشمس المباشرة والوجود في مناطق الظل.

4 – تناول الجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.

5 – الحرص على قيلولة بعد الظهر.

وحذر الإنفوجراف من تناول الحجاج للمشروبات الغازية والشاي والقهوة، مشيرًا إلى أن العصائر المعلبة ليست بديلاً للمياه.

وقبل توجههم إلى مشعر منى يوم التروية، وفّرت رئاسة شؤون الحرمين لضيوف الرحمن أجواء آمنة مطمئنة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج.

ويستحب التوجه إلى صعيد منى قبل الزوال – أي قبل الظهر – فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم، والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ومن الأعمال في هذا اليوم أن الحاجّ المُتمتع يستحب أن يُحرم من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة.

الكلمات الدلالية:
الحج شؤون الحرمين منى يوم التروية

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