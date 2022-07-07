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لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟ “الخثلان” يجيب

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لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟ “الخثلان” يجيب

لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟ “الخثلان” يجيب
٠٨:٠٧:٣٦ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان: إن يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأن سبب تسميته بهذا الاسم أن الناس قديمًا كانوا يتروون فيه بالماء استعدادًا للحج.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المشاعر المقدسة في الماضي، لم يكن فيها ماء، فكان الناس يتروون بالماء استعدادًا للحج، في مثل هذا اليوم من شهر ذي الحجة، وهم مقبلون على أيام الحج ويوم عرفة ثم مزدلفة ثم بعدها العودة إلى منى في أيام التشريق.

وأضاف أنه كان هناك جهود من بعض المسلمين في إيصال الماء إلى مكة، فهناك زبيدة لها عين مشهورة، وكذلك عين بنت الزعفران أيضًا، وأنه من نعمة الله تعالى على الجميع ومن نعمته سبحانه على الحجيج، في الوقت الحاضر – ولله الحمد – أن تيسرت المياه في المشاعر المقدسة، تيسرًا لم يحصل في أي زمن مضى، ويسّر الله تعالى لهم السبل والماء بأن رواهم الله بفضل منه ونعمة.

الكلمات الدلالية:
الخثلان سقيا الماء موسم الحج يوم التروية

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