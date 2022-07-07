خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من تجديد رخصة القيادة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إلكترونية توضح خطوات تجديد رخصة القيادة، حيث أشارت مديرية الأمن العام، إلى أن هذه خدمة إلكترونية تقدمها لتمكن المستفيد من تجديد رخصة القيادة الخصوصية، ورخصة قيادة الدراجة النارية، عبر عدة خطوات.

* الخطوات:

1 – ادخل إلى بوابة نظام “أبشر” الإلكترونية، واختر “خدماتي”.

2 – اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3 – اختر خدمة “تجديد رخصة القيادة”.

4 – اضغط على “اختيار الرخصة”، ثم حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات “2 – 5 – 10 سنوات” واضغط على “التالي”.

5 – أكد التجديد.

6 – يتم تجديد الرخصة.

* المتطلبات:

1 – أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.

2 – سداد الرسوم أو مخالفة التأخير، إن وجدت، إلكترونيًا عن طريق نظام سداد.

3 – سداد المخالفات المرورية، إن وجدت، إلكترونيًا عن طريق نظام سداد.

4 – توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أبشر أفراد.

5 – أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

6 – تجاوز الفحص الطبي حسب الشروط التالية: أن يكون مقدم الطلب لائقًا جسديًا، وأن يكون مقدم الطلب لائقًا عقليًا حسب التقرير الطبي، وأن يتجاوز فحص النظر.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 07:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 02:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “920020405”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.