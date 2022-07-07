بالفيديو.. اكتمال تفويج الحجاج لقضاء يوم التروية

تواصل – فريق التحرير:

اكتمل تفويج الحجاج لقضاء يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، خلال موسم الحج لعام 1443هجرية، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام مُحرٍمين على اختلاف نُسكهم، إلى صعيد منى، اقتداءً بسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم).

وعرضت قناة الإخبارية، مقطع فيديو، يوضح اكتمال تفويج الحجيج لقضاء يوم التروية، ويظهر في المقطع مشعر منى وقد تجهز لحجاج بيت الله الحرام.

وتستمر الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تحركاتهم، وكذلك التوعية بالواجبات والضرورات في أيام الحج المباركة.

كما رفعت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت “الصحة” أنها جهّزت 26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى 16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات، وأكثر من 1050 موظفًا وموظفة ما بين كوادر طبية وفنية وإدارية.