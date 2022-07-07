“الأرصاد” يتوقع طقس يوم التروية: سماء غائمة مع أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم التروية – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على:

1 – الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، “صحراء الربع الخالي”.

2 – الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، “وادي الدواسر”.

3 – منطقة نجران تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

وأوضح أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان وعسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إل مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.