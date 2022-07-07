الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسلحة دقيقة تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا فباعتها الأخيرة للروس!
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دولي

أسلحة دقيقة تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا فباعتها الأخيرة للروس!

أسلحة دقيقة تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا فباعتها الأخيرة للروس!
٠٣:٠١:٤٥ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت صحيفة بلغارية عن شحنة أسلحة ومعدات (سيزر هاوتزر) التي تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا، وبدلا من استخدام هذه الأسلحة في قتال روسيا؛ قام أوكرانيون ببيعها مرة أخرى للروس للاستفادة من ثمنها.

وفي التفاصيل، وبحسب الصحيفة البلغارية المهتمة بالأخبار العسكرية، فبديلا عن الانتفاع بهذه الأسلحة الدقيقة التي يقدر ثمن الواحد منها بـ 7مليون دولار، قام أوكرانيون ببيعها بـ 120 ألف دولار فقط.

الجدير بالذكر في هذا الموضوع، أن من كشف عن هذه الصفقة، هي شركة الأسلحة الروسية Uralvagonzavod ، التي أرسلت ببرقية شكر إلى الرئيس الفرنسي وقتها إيمانويل ماكرون.

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أسلحة دقيقة روسيا شحنة أسلحة غزو أوكرانيا فرنسا

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