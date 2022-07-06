حاول الهرب من حريق فمات صعقًا بالكهرباء

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شهدت مدينة هندية حادثة وفاة رجل صعقا بالكهرباء أثناء محاولته الهرب والنجاة من حريق اندلع داخل مطعمه.

وتفصيلا، تعرض رجل من الهند، يبلغ من العمر 35 عامًا للصعق بالكهرباء حتى الموت في منطقة تانجرا في مدينة كولكاتا الهندية، بينما كان يحاول الهرب من حريق صغير في مطعمه.

وأوضحت الشرطة، الرجل كان يحاول الهروب من حريق في مطعمه، وعندما لامس باب المتجر الحديدي تعرض لصدمة كهربائية أودت بحياته.

وعن أسباب الحادث، كشفت الشرطة عن وجود سلك كهربائي غير مغطى ملامس للباب الحديدي للمحل تسبب في صعق الرجل وموته فور نقله للمستشفى.