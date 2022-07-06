الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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عطل عام في رسائل إنستجرام.. ونصيحة مهمة للمستخدمين
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تقنية

عطل عام في رسائل إنستجرام.. ونصيحة مهمة للمستخدمين

عطل عام في رسائل إنستجرام.. ونصيحة مهمة للمستخدمين
٠٢:٣٣:١٠ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود عطل عام في الرسائل الخاصة في تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وقال سالم الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عطل عام في الرسائل الخاصه في تطبيق انستجرام”.

وأضاف الخبير التقني سالم الحربي “مهم جداً لا تعبث بحسابك وتسلمه لجهات غير موثوقة بحجة إصلاح المشكلة ويتم اختراق حسابك وابتزازك”.

وقبل أيام، أعلن الحربي، وجود مشكلة في تطبيق انستجرام، مستمرة منذ عدة أيام، موضحا أن الشركة تعمل على حلها.

ونصح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، بعدم الاستجابة لأي روابط خارجية أن أشخاص يدعون المساعدة، حتى لا يقع المستخدم ضحية لعمليات الهاكرز.

وأضاف سالم الحربي “أنه مثال على هذه المشكلة تعليق برنامج سناب شات عند بعض المستخدمين”.

وتابع أنه يمكن الإبلاغ عن المشاكل الفنية من خلال تطبيق الإبلاغ، موضحا أنه يمكن الطلوع من البرنامج والعودة مجددا لاستخدامه، لحين حل المشكلة.

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انستجرام تطبيق انستجرام سالم الحربي عطل انستجرام

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