الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الجوازات» تصدر 11 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج
الكويت.. استعراض جنوني لـ «مفحطين» وإدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم
تشهير وغرامة ومصادرة.. جريمة غش تجاري في الجبيل
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 8 ذي الحجة
لإخلالهما بخدمة «ضيوف الرحمن».. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي بإحدى شركات «الحج»
بالفيديو.. برامج مجانية لفحص أي هاتف آيفون مستعمل

أحدث الأخبار

«الجوازات» تصدر 11 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج

«الجوازات» تصدر 11 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج
٠١:٥٦:٤٢ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (11) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك خلال الفترة من 1443/11/10هـ حتى 1443/12/7هـ.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

الكلمات الدلالية:
أنظمة الحج الجوازات المديرية العامة للجوازات مخالفات أنظمة الحج

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة وإصابة 14 من عائلة واحدة إثر احتراق سيارتهم بالقصيم

وفاة وإصابة 14 من عائلة واحدة إثر احتراق سيارتهم بالقصيم

منذ 7 سنوات
«مجلس المنافسة» يُشهِّر بمصنع خرسانة اتفق على تحديد الأسعار

«مجلس المنافسة» يُشهِّر بمصنع خرسانة اتفق على تحديد الأسعار

منذ 7 سنوات
شرطة جازان تقبض على مواطن لإيوائه 6 إثيوبيات مخالفات لنظام أمن الحدود

شرطة جازان تقبض على مواطن لإيوائه 6 إثيوبيات مخالفات لنظام أمن الحدود

منذ شهرين
الأكثر تفاعلاً.. هاشتاق “الوزير ليس شمسن شارتزه”

الأكثر تفاعلاً.. هاشتاق “الوزير ليس شمسن شارتزه”

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *