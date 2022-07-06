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لإخلالهما بخدمة «ضيوف الرحمن».. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي بإحدى شركات «الحج»
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لإخلالهما بخدمة «ضيوف الرحمن».. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي بإحدى شركات «الحج»

لإخلالهما بخدمة «ضيوف الرحمن».. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي بإحدى شركات «الحج»
٠١:١٨:٢٠ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة أنها قامت بإعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج؛ وذلك بسبب تقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي بيان توضيحي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أكدت أنه بناء على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية لوزارة الحج والعمرة تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج؛ بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب.

وأكدت الوزارة على متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج؛ ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ بضرورة تيسير تقديم الخدمات لهم. وفق إجراءت تسهل تأديتهم لنسكهم.

وشددت الوزارة أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
إعفاء رئيس شركة الحج والعمرة ضيوف الرحمن وزارة الحج

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