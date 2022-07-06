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تشهير وغرامة ومصادرة.. جريمة غش تجاري في الجبيل
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تشهير وغرامة ومصادرة.. جريمة غش تجاري في الجبيل

تشهير وغرامة ومصادرة.. جريمة غش تجاري في الجبيل
٠١:٣٧:٣٥ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أنه تم التشهير بمنشأة ارتكبت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ضد المنشأة الواقعة بمحافظة الجبيل متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

 

الكلمات الدلالية:
الجبيل تشهير غرامة غش تجاري وزارة التجارة

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