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الكويت.. استعراض جنوني لـ «مفحطين» وإدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم
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دولي

الكويت.. استعراض جنوني لـ «مفحطين» وإدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم

الكويت.. استعراض جنوني لـ «مفحطين» وإدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم
٠١:٥٣:٢١ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمجموعة من الأشخاص المستهترين يمارسون التفحيط بمركباتهم على مرأى ووسط الطريق العام في منطقة الصليخات بالكويت.

ويظهر الفيديو قيام عدد من أصحاب المركبات اثنين منهما يقودان مركبات نقل بممارسة التفخيط وسط شارع حيوي، وكادت أن تحدث عدة كوارث بسبب انحراف المركبات نحو السيارات الموجودة في وسط الطريق المتعدد الاتجاهات.

كما أوردت صحيفة المجلس الكويتية هذا الفيديو المتداول مؤكدة أنه استعراض جنوني لمستهترين، وكاشفة أن إدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم.

الكلمات الدلالية:
إدارة المرور استعراض جنوني التفحيط الكويت

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