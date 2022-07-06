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استشاري: 8 أخطاء شائعة يقع فيها مرضى السكر في الحج ويوم عرفة
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استشاري: 8 أخطاء شائعة يقع فيها مرضى السكر في الحج ويوم عرفة

استشاري: 8 أخطاء شائعة يقع فيها مرضى السكر في الحج ويوم عرفة
٠٢:٢٤:٢٥ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يؤدي عدم انضباط السكر في الدم إلى حدوث العديد من المشكلات الصحية، لذا يجب الحرص على تجنب العوامل التي تؤدي إلى عدم انضباطه.

كما أنه على مريض السكر الكشف والمتابعة وقياس معدل سكر الدم باستمرار للمحافظة على الوضع الصحي، حتى يتمكن مريض السكري من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وبعيداً عن أي متاعب جسدية ونفسية.

وفي هذا السياق حذر أستاذ واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، من 8 أخطاء شائعة قد يرتكبها الحجاج مرضى السكري في الحج ويوم عرفة.

وعدد الاستشاري هذه الأخطاء- حسب عكاظ-  كالتالي:

1- الإجهاد النفسي دون إعطاء الجسد كفايته من الراحة.

هذا الأمر قد يعيق الحفاظ على نسبة توازن السكر في الدم، وبذلك يجب أن يحرص مريض السكري على عدم الاحتراق النفسي.

2- عدم الحرص على قياس نسبة السكر عدة مرات في اليوم.

القياس عدة مرات في اليوم أثناء أداء الفريضة يعطي انعكاس ايجابي على وضع المريض الصحي مع مرضه.

3- عدم الاهتمام بتناول الماء والسوائل بشكل معتدل.

تناول الماء والسوائل مطلوب للمحافظة على ترطيب الجسم نتيجة الانشغال الروحاني، وهنا يجب أن يحرص مريض السكري على تناول الماء والعصائر الطازجة ويبتعد عن المشروبات الغازية بجانب الحد من تناول تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.

4- عدم حرص مرضى السكري على تقسيم الوجبات والاكتفاء بالوجبات الرئيسية.

وهذا ربما يعيقهم وقد يعرضهم لا سمح الله لانخفاض نسبة سكر الدم.

5- تجاهل الوجود في أماكن الظل أو استخدام الشمسية.

فذلك قد يسبب لمريض السكري عدم الارتياح أو التعرق الزائد مما قد يجعله في حالة عدم الاستقرار النفسي.

6- عدم أخذ الأدوية في مواعيدها لظروف الانشغال في المشاعر.

فيجب على مرضى النمط الأول استخدام الإنسولين كما تم وصف ذلك من الطبيب المعالج، وأيضاً مرضى النمط الثاني فعليهم استخدام الأدوية دون تجاهل.

 

7- عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب.

فقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للإنسولين، والشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية.

8- السير حافي القدمين داخل المخيم أو على الأسطح الساخنة في بعض المواقع داخل المشاعر المقدسة.

وهذا قد يؤثر على القدمين ويتسبب بعض الجروح، فمعروف أن مرض السكري يتسبب في تأخر التئام الجروح، وقد تسوء حالة الجروح والخدوش الصغيرة بسرعة، لذا يجب استخدام الأحذية المناسبة وارتداء الجوارب القطنية.

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