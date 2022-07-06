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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 8 ذي الحجة
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 8 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 8 ذي الحجة
٠١:٢٧:١٩ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 8 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 7 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:18

المدينة – 4:09

الرياض – 3:40

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:43

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:21 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

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