منها «داء الكلب».. 4 أوبئة مختلفة تحاصر العراقيين في آن واحد

تواصل- فريق التحرير:

يعيش الشعب العراقي معاناة مع انتشار عدد من الأوبئة المختلفة في آن واحد، والتي أدت بعضها إلى تسجيل حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأربعاء أنها تواجه أربعة أوبئة مختلفة في آن واحد، كما أنها تراقب احتمالية دخول جدري القرود إلى البلاد.

وأضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر أن العراق دخل في الموجة الخامسة لوباء كورونا حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 4800 إصابة اليوم.

وأضاف البدر أن الوزارة سجلت اليوم 39 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى أكثر من 200 إصابة، بينها حالتا وفاة على الأقل في كركوك وبغداد.

كما أشار البدر إلى أن السلطات الصحية العراقية تواجه انتشار اثنين من الأوبئة الأخرى المتمثلة بداء الكلب والحمى النزفية، وقد أدى هذا الأخير لحالتي وفاة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة ، حذرت من انتشار مرض “داء الكلب” بعد تسجيل زيادة بالإصابات في مناطق متفرقة من البلاد، جراء انتشار الكلاب السائبة.

و”داء الكلب” مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق عضات الكلاب السائبة، وتصل نسبة وفاة المصابين به، إلى 100% في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى.

ودعت الوزارة، بحسب إعمام أصدرته إلى جميع دوائرها المنتشرة في محافظات العراق كافة، كما ورد لوكالة شفق نيوز، المحافظين إلى “القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة”.