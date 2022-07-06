«النيابة العامة»: إجراءات التعيين بشركات الحراسة تخضع لمعايير أمنية عالية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة.

وأوضحت النيابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أن أي انتهاك لتلك المعايير والضوابط الرفيعة يترتب على انتهاك المصالح المحمية في هذا الشأن إنعقاد المساءلة من قبل النيابة العامة تجاه منتهك هذا الشأن.

وفي إنفوجراف توضيحي، بينت النيابة العامة أن العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من المواطنيين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون مواطنيين.

عقوبات مخالفة النظام:

ـ الإنذار

ـ غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال.

ـ إلغاء الترخيص.

ـ إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة تصل إلى شهر.

وفي النهاية أكدت النيابة العامة أنها هي التي ستتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.