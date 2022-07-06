تراجع كبير في أسعار النفط والبرميل دون الـ 100 دولار

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شهدت أسعار النفط العالمية، انخقاضًا بنسبة 3.5٪، اليوم الأربعاء، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وفقًا لبيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام برنت بنسبة 3.23٪ إلى 99.45 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.49٪ إلى 96.03 دولارًا.

وكانت روسيا أوقفت إمدادات النفط الكازاخستاني إلي أوروبا مرة أخري، وأمرت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، بتعليق نشاط اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين “كونسورتيوم” لمدة 30 يومًا، والذي ينقل النفط من كازاخستان إلى البحر الأسود عبر أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم.