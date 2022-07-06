الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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تراجع كبير في أسعار النفط والبرميل دون الـ 100 دولار

اقتصادية

تراجع كبير في أسعار النفط والبرميل دون الـ 100 دولار

تراجع كبير في أسعار النفط والبرميل دون الـ 100 دولار
١١:٤٤:٥٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت أسعار النفط العالمية، انخقاضًا بنسبة 3.5٪، اليوم الأربعاء، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وفقًا لبيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام برنت بنسبة 3.23٪ إلى 99.45 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.49٪ إلى 96.03 دولارًا.

وكانت روسيا أوقفت إمدادات النفط الكازاخستاني إلي أوروبا مرة أخري، وأمرت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، بتعليق نشاط اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين “كونسورتيوم” لمدة 30 يومًا، والذي ينقل النفط من كازاخستان إلى البحر الأسود عبر أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم.

الكلمات الدلالية:
اسصعار النفط المملكة امريكا روسيا

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