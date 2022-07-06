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«النائب العام»: المساءلة المشددة لمن هتك حرمة فريضة الحج بأي شعارات مذهبية

«النائب العام»: المساءلة المشددة لمن هتك حرمة فريضة الحج بأي شعارات مذهبية
١١:٢٠:٢٧ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أن حرمة الاعتداء على المشاعر المقدسة، التي جعلها الله بلدًا حرامًا آمنًا لا يسفك فيه الدم، بل إن الشجرة لا تعضد والطير لا ينفّر.

وشدد النائب العام على أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

جاءت توجيهات النائب العام في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية.

ووجه النائب العام خلال التدشين بزيادة النيابات لتصبح 27 نيابة لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

مؤكدا أن كل تلك الأمور سيكون بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

الكلمات الدلالية:
العدلية المباشرة المشاعر المقدسة النائب العام مساءلة جزائية

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