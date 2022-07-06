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أجواء إيمانية.. برنامج لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله بالمسجد الحرام (صور)

أجواء إيمانية.. برنامج لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله بالمسجد الحرام (صور)
١٢:٥٧:١٦ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجا لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله الحرام ، أوضح ذلك مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام الأستاذ بدر المحمادي .

وأضاف بأنه حرصاً على العناية بكل ما ينفع ضيوف بيت الله الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، أقامت الإدارة برنامجاً لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك إبرازاً لدور ورسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

وبين أن البرنامج الذي أعدته الإدارة لضيوف الرحمن، عبارة عن تلقين الحجاج للسورة “من قصار السور ” المراد حفظها ومن ثم التسميع لهم، في أجواءٍ إيمانية وروحانية من جنبات وأروقة المسجد الحرام، انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، ونقل صورة مشرفة حين عودتهم إلى أوطانهم ومجتمعاتهم وترك أثر لتجربة ثرية للحاج خلال فترة تواجده بمكة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام المسجد الحرام برنامج لحفظ وإتقان قصار السور تحفيظ القرآن حجاج بيت الله ضيوف الرحمن

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