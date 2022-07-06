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محليات

«السعودية للكهرباء» تغذّي «مواقيت الإحرام» بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة

«السعودية للكهرباء» تغذّي «مواقيت الإحرام» بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة
١١:٤٢:٢٨ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استكمال تجهيزاتها في عدد من مواقيت الإحرام وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كلٍّ من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف وجدة، حيث تم تغطيتها بالطاقة الكهربائية “بموثوقية عالية”، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت؛ من محطات توزيع وشبكات جهد متوسط ومنخفض وعدادات، ووفرت كادراً متخصصاً بكل موقع يعمل على مدار الساعة.

وأوضحت الشركة أنه جرى تغذية المواقيت بقدرة إجمالية بلغت 500 كيلو فولت أمبير لدعم هذه المواقع عبر توفير مولد متنقل، حيث غذي ميقات يلملم (سعيا) بعدد محطتيْ توزيع بقدرة إجمالية 2 ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الغالة بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، ومركز الدفاع المدني بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، في حين خصصت فرق عمل مؤلفة من مدير موقع، ومهندسيْن اثنين مناوبيْن، وأربعة فنيين في ميقات يلملم (سعيا) على مدار الساعة؛ لضمان تقديم خدمات تليق بشرف المكان والزمان.


وفي محافظة الطائف؛ وفرت “السعودية للكهرباء” خمسة مولدات متنقلة بقدرة 1500 كيلو فولت أمبير لضمان الخدمة بشكل أفضل لدعم مواقيت الإحرام، حيث تمت تغذية ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بثلاث محطات توزيع بقدرة إجمالية ثلاثة ميجا فولت أمبير، وميقات وادي محرم بمحطة توزيع بقدرة 5.1 ميجا فولت أمبير، نقاط الفرز في البهيتة والهدا بعدد 13 محطة توزيع بقدرة إجمالية 13 ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الهدا بمحطة توزيع بقدرة 1 ميجا فولت أمبير.


أما في المدينة المنورة فتم دعم المواقيت بأربع مولدات متنقلة بسعة 5000 كيلو فولت أمبير؛ وهي مركز الدعم الشامل لخدمة ضيوف الرحمن بطريق الهجرة بقدرة 7 ميجا فولت أمبير، مدينة حجاج البر بطريق السالم بقدرة 4 ميجا فولت أمبير، ميقات ذو الخليفة بطريق الهجرة بقدرة 2 ميجا فولت أمبير، وتم توفير عدد من القوى العاملة على مدار الساعة لضمان الخدمة في هذه المواقع.
في حين تم توفير مولد متنقل بسعة 500 كيلو فولت لميقات الجحفة، و تغذيته بالطاقة الكهربائية بقدرة 1 ميجا فولت أمبير لدعم الموقع، لضمان الخدمة على مدار الساعة.

الكلمات الدلالية:
الحجاج الحرم المكي الكهرباء ضيوف الرحمن

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