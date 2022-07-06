توكلنا خدمات: 3 خطوات للاستفادة من بطاقة الحاج الذكية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا خدمات، أن بطاقة الحاج تهدف إلى استعراض بطاقة الحاج الذكية في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، للاستفادة منها في المواصلات والدخول إلى المناسك والتنقل بينها.

طريقة الدخول للخدمة

– قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات

– الدخول إلى المحفظة الرقمية

– قم باستعراض بطاقة الحاج، من قائمة الوثائق الأخرى

وفي وقت سابق، حدد تطبيق توكلنا خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدا على أهمية تحديث التطبيق.

وقال توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في توكلنا خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق توكلنا الحالي”.

التسجيل في توكلنا خدمات

1- تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال

2- الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية

3- تظهر رسالة تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات

يشار إلى أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر.

ويساهم تطبيق توكلنا، في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة.

كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.