الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«البر الخيرية بروضة هباس» تنفذ 17 مشروعًا وبرنامجًا بـ 756 ألف ريال
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ «شركة التصنيع الوطنية»
3 مناطق تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. وصلت 48 مئوية
«النيابة العامة»: إجراءات التعيين بشركات الحراسة تخضع لمعايير أمنية عالية
تراجع كبير في أسعار النفط والبرميل دون الـ 100 دولار
«السعودية للكهرباء» تغذّي «مواقيت الإحرام» بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة

محليات

توكلنا خدمات: 3 خطوات للاستفادة من بطاقة الحاج الذكية

توكلنا خدمات: 3 خطوات للاستفادة من بطاقة الحاج الذكية
١١:٣٢:٠٠ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا خدمات، أن بطاقة الحاج تهدف إلى استعراض بطاقة الحاج الذكية في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، للاستفادة منها في المواصلات والدخول إلى المناسك والتنقل بينها.

طريقة الدخول للخدمة

– قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات

– الدخول إلى المحفظة الرقمية

– قم باستعراض بطاقة الحاج، من قائمة الوثائق الأخرى

وفي وقت سابق، حدد تطبيق توكلنا خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدا على أهمية تحديث التطبيق.

وقال توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في توكلنا خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق توكلنا الحالي”.

التسجيل في توكلنا خدمات

1- تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال

2- الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية

3- تظهر رسالة تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات

يشار إلى أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر.

ويساهم تطبيق توكلنا، في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة.

كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

الكلمات الدلالية:
بطاقة الحاج بطاقة الحاج الذكية توكلنا توكلنا خدمات

مواد ذات صلة

المزيد
«الجدعان»: نعمل في برنامج الإسكان لرفع الناتج المحلي غير النفطي

«الجدعان»: نعمل في برنامج الإسكان لرفع الناتج المحلي غير النفطي

منذ 4 سنوات
مريض يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف.. و«الصحة» تتفاعل (فيديو)

مريض يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف.. و«الصحة» تتفاعل (فيديو)

منذ 5 سنوات
“الإغلاق” عقوبة المدارس الأهلية والأجنبية التي تنشر إعلانات مضللة

“الإغلاق” عقوبة المدارس الأهلية والأجنبية التي تنشر إعلانات مضللة

منذ 9 سنوات
مقتل العريس على يد قريبه يحول حفل زواج إلى عزاء في جازان

مقتل العريس على يد قريبه يحول حفل زواج إلى عزاء في جازان

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *