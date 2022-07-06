الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وصول أول فوجٍ من حجاجِ الداخلِ إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
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محليات

وصول أول فوجٍ من حجاجِ الداخلِ إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصول أول فوجٍ من حجاجِ الداخلِ إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
١٠:٥٥:٥٣ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبلَ المجلسُ التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وملاك شركات حجاج الداخل أولَ فوجٍ لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، في طريقهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي.

وقد اسْتُقْبِلُوا وسطَ منظومة من الخِدْمَاتِ التي تقدمُها الشركاتُ، والحرص على تهيئة جميع الخدمات لهم؛للوصول إلى مقرات سكنهم بمكة والمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.

وأكدَ الدكتور المويهي أنَّ توافدَ حجاج بيت الله الحرام سيستمرُّ حتى يوم غد، لافتاً النظر إلى الترتيب مع الشركات التي تستقبلُ حجاجَها في المطار وإيصالهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لقضاء يوم التروية؛ليكملوا مناسكَهم بكل يسر وسهولة.

الكلمات الدلالية:
جدة حجاج الداخل ضيوف الرحمن مطار الملك عبدالعزيز

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