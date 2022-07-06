«البر الخيرية بروضة هباس» تنفذ 17 مشروعًا وبرنامجًا بـ 756 ألف ريال

تواصل – واس:

نَفَّذَتْ جمعيةُ البر الخيرية بمركز روضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية 17 مشروعاً وبرنامجاً نوعياً للمستفيدين من خِدْمَاتِها،وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م،بَلَغَتْ قيمتُها 756,842ريالاً.

وتَنَوَّعَتْ مشروعاتُ الجمعية الاجتماعية لتشمل سلالاً غذائيةً متكاملةً بتكلفة 302,288 ريالاً، وكوبونات تموينية بتكلفة 52,500 ريالٍ، ومشروع تفريج كربة بتكلفة 105,679ريالاً، وإعانات صحية بتملفة 10,000 ريالٍ، وترميم وبناء وتأثيث منازل بقيمة 24,850 ريالاً، ومساعدة أسر الأيتام والكفالة بتكلفة 235,450 ريالاً، وإفطار صائم بتكلفة 17,750 ريالاً، وسداد إيجارات بتكلفة 19,980 ريالاً.

كما شملت المشورعات، عيدية الأسر بتكلفة 88,400 ريالٍ، وتوزيع لحوم بتكلفة 15,070 ريالاً، والسوق النسائي بتكلفة 23,179 ريالاً،وتوزيع زكاة الفطر بتكلفة 45,000 ريالٍ،وكفالة طالب جامعي بتكلفة 4,000 ريالٍ، وسقيا ماء بتكلفة 3,600 ريالٍ، وتجهيز مصلى العيد بتكلفة 2,000 ريالٍ، وكفارة يمين بتكلفة 8,528 ريالاً، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والشراكات المجتمعية قدمت خلالها خدمات اجتماعية تفاعلية للمستفيدين من الجمعية.