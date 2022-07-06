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عقوبات أمريكية جديدة تتصل بالنفط الإيراني
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دولي

عقوبات أمريكية جديدة تتصل بالنفط الإيراني

عقوبات أمريكية جديدة تتصل بالنفط الإيراني
١٠:١٢:٢٧ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على النفط الذي تصدره إيران من إقليم الأحواز العربية.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أصدرت اليوم عقوبات جديدة تتصل بالنفط الإيراني.

من جانبه قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن: إن واشنطن فرضت عقوبات على 15 فردا وكيانا متورطا بعمليات بيع وشحن غير مشروعة لنفط ومنتجات بتروكيماوية إيرانية.

وأضاف: أن الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية؛ فواشنطن مخلصة وثابتة في انتهاج مسار الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي .

وقال إن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات البترول إذا لم يطرأ أي تغيير في المسار الإيراني .

وفي وقت سابق، أعلنت الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عقوبات إضافية متعلقة بروسيا”، مشيرة إلى أنّ “أحدث العقوبات تستهدف شركة روستيك الدفاعية، المملوكة للدولة الروسية والكيانات التابعة لها”.

الكلمات الدلالية:
الأحواز العربية الاتفاق النووي النفط الإيراني وزارة الخارجية

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