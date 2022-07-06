إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إخلاء طبي لمواطن من المغرب

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، نقل مواطن لاستكمال علاجه في المملكة عبر طائرة تابعة للإخلاء الطبي، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

وكتبت السفارة عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي يوم أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن”>

وأضافت أن الإخلاء الطبي تم بعد تعرض المواطن لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.