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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إخلاء طبي لمواطن من المغرب

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إخلاء طبي لمواطن من المغرب

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إخلاء طبي لمواطن من المغرب
٠٩:٤٩:٠٩ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، نقل مواطن لاستكمال علاجه في المملكة عبر طائرة تابعة للإخلاء الطبي، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

وكتبت السفارة عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي يوم أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن”>

وأضافت أن الإخلاء الطبي تم بعد تعرض المواطن لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخلاء طبي المغرب خادم الحرمين سفارة المملكة

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