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مركز الملك سلمان للإغاثة«» يوزع كسوة العيد والكفالات على الأيتام والأرامل السوريين بالأردن

تواصل لايت

مركز الملك سلمان للإغاثة«» يوزع كسوة العيد والكفالات على الأيتام والأرامل السوريين بالأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة«» يوزع كسوة العيد والكفالات على الأيتام والأرامل السوريين بالأردن
٠٩:٥٦:٣٨ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كسوة عيد الأضحى المبارك والدفعة الخامسة من الكفالات المالية الشهرية على الأيتام والأرامل السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في محافظة إربد بالأردن.

وجرى توزيع كسوة العيد والكفالات المالية على 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية و16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل، وذلك لدعمهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الرعاية وجميع الخدمات من خلال مشروع كفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم بتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.

الكلمات الدلالية:
أيتام وأرامل سوريا الأردن الملك سلمان مركز الإغاثة

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